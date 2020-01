Uomini e Donne, Anna Munafò e il suo amore ritrovato

In molti che seguono il programma di Maria De Filippi, ossia “Uomini e Donne” si ricorderanno certamente di Anna Munafò, la vincitrice di Miss Italia del 2005 che nel 2014 frequentò il dating show. Una storia molto bella e sincera la sua, che fece appassionare molti telespettatori, concludendosi con un fidanzamento con Emanuele Trimarchi.

Un amore tra i due che però durò molto poco, una volta che avevano abbandonato le vesti di tronista e di corteggiatore, si affievolì la scintilla della passione. Oggi a distanza di anni, Anna sembra felicemente sposata; un matrimonio però che destato alcuni sospetti, in quanto è stato organizzato di fretta e furia, tanto che alcuni suoi fan, che seguono la donna, hanno anche sollevato l’ipotesi di una possibile gravidanza non programmata da parte della donna, ma non è stato questo il caso.

Pare infatti che la donna abbia ritrovato da poco l’amore, un amore così travolgente ed entusiasmante che i due ragazzi hanno deciso subito di convolare a nozze. Durante la sua lunga intervista, Anna racconta di come ha conosciuto il suo attuale marito Giuseppe, e di cosa sia nato tra i due, e soprattutto come sia nata la scintilla.

Un incontro del tutto fortuito quello tra Anna e Giuseppe, dove i due avevano interessi e comitive del tutto differenti, poi la svolta, una sera si incontrano per puro caso, e da lì scatta tutto. Un caffè tira l’altro, i giorni passano e arriva la prima follia, un viaggio insieme per la Grecia, dove i due sono partiti da amici e sono ritornati più innamorati che mai.

Ora Anna e Giuseppe vivono insieme in quella che prima era casa di Anna, insieme al suo cane Kyra, ed anche i genitori di Anna hanno ben accolto il ragazzo, tanto che la Munafò racconta: “I miei genitori hanno accolto molto bene mio marito; devo dire che tutta la mia famiglia, i miei amici, tutti hanno subito trattato Peppe come uno di famiglia.” Insomma un lieto fine degno di nota per Anna, con la speranza che sia una felicità duratura.