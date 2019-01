Uomini e Donne, Andrea Dal Corso racconto choc: "Ho sofferto della Sindrome di Raynaud una malattia delle arterie"

Lo abbiamo conosciuto come il tentatore bello e tenebroso di Temptation Island che ha rapito il cuore di Martina Sebastiani ma Andrea Dal Corso ha dimostrato altresì di essere un ragazzo molto sensibile durante il suo corteggiamento di Teresa Langella nel parterre di Uomini e Donne. Qualche giorno fa però, molti fan della trasmissione e non solo, sono rimasti alquanto scioccati da una sua rivelazione fatta sul profilo Instagram dove Andrea ha confessato la sua malattia.

Dopo aver infatti pubblicato un selfie sui social, lo stesso Dal Corso ha scritto nella didascalia “Questa foto risale a marzo dell’anno scorso e per me ha un significato importante perché da quel momento ho smesso di soffrire della Sindrome di Raynaud: una malattia delle arterie”. Inutile dire che la reazione da parte dei tantissimi follower è stata immediata e in molti si sono riversati su Instagram per dimostrare la loro solidarietà e vicinanza.

Per fortuna ad oggi Andrea sembra star bene ma ai suoi numerosi follower lo stesso ha dichiarato “Ne ho sofferto per circa tre anni. Mi dissero che non era una malattia curabile..ma quest’anno sono stato colpito dal fatto che non è riapparso nessun sintomo. Paure, stress, delusioni, ansia..tutto ciò attacca la psiche che ha sempre bisogno di valvole di sfogo. Anche un amore logorante spesso incide”. Il suo messaggio è stato letto da tantissimi utenti che in parte sperano vivamente che il ragazzo possa, in futuro, diventare un tronista di Uomini e Donne.

Soddisfatto dell’affetto ricevuto, Andrea è ritornato sui social nelle ultime ore per ringraziare tutti coloro i quali hanno voluto spendere una parola di conforto nei suoi confronti ma anche da chi, purtroppo, sta vivendo la sua stessa terribile malattia. “Pensavo fosse qualcosa di più raro… Ma sono quasi incredulo da quanti siamo e di qualunque età! A chi è comparsa settimana scorsa, e chi ci convive da più di 15/20 anni! Vi faccio il mio in bocca al lupo!” ha infatti commentato il ragazzo.

Non ci resta dunque che aspettare per vedere se l’ex tentatore sarà effettivamente la scelta di Teresa oppure la bella napoletana preferirà gettarsi nelle braccia di un altro corteggiatore.