"Uomini e Donne": Alessandro Basciano nuovo tronista? La risposta arriva direttamente da lui

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - L'ultima registrazione del trono classico di "Uomini e Donne" è stata sorprendente a causa dell'improvvisa scelta di Giulia, che è ricaduta su Daniele. Alessandro, la non scelta, non lo vedo a mio parere come tronista, o meglio credo che vivrebbe questa esperienza solo come un momento per conquistare maggiore popolarità e non per cercare avvero una ragazza