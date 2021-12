Uomini e Donne a rischio: un politico ne propone la chiusura

Che il noto programma di Maria De Filippi non fosse proprio amato da tutti non è di certo una novità. Il programma infatti, sin dai suoi albori ha sempre riscontrato un certo dualismo nella critica, da chi osanna l’operato di Maria, reputando il programma un ottimo trampolino di lancio per molti giovani ragazzi che vorrebbero affacciarsi nel mondo della televisione, a chi invece reputa il tutto uno show diseducativo e di poco gusto.

Al coro di chi vorrebbe che il programma, a distanza di decenni, decidesse una volta per tutte di chiudere definitivamente, pare che sia un politico. Secondo quanto riportato dalla penna di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, il noto politico succitato pare che sia deputato Antonio Del Monaco.

U&D: il rischio della chiusura

Secondo il deputato Del Monaco, non solo il programma della De Filippi sia altamente diseducativo, ma pare che stimoli persino il sessismo. Insomma un programma che meriterebbe di “essere bannato“. Parole forti quelle del politico, ma per adesso non si è ancora a conoscenza se provvedimenti in merito verranno presi o meno.

Quello che però si sa è che di certo la proposta della chiusura del dating show non troverà di certo parere favorevole per tutti quei ragazzi che non solo seguono con passione e divertimento le continue litigate che avvengono in studio, ma troverà di certo malumori e dissapori in tutti coloro che vorrebbero avere una piccola opportunità nel mondo dello spettacolo televisivo, sfruttando proprio quell’attimo di notorietà nel programma, immergendosi nei panni di tronista o corteggiatore/trice.

A proposito del ruolo di tronista, pare che in studio hanno da poco presenziato dei volti molto famosi e noti, usciti proprio dalla scuola di Uomini e Donne; parliamo di del ritorno inaspettato di Teresanna Pugliese e di Giulia De Lellis. Un ritorno altamente gradito da parte dei fedelissimi del programma.