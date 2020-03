Un’opinionista di Barbara D’Urso pubblica chat compromettenti con Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante del gruppo canoro Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip“, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Nel corso del programma televisivo la bella influencer si è avvicinata molto al figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il concorrente Paolo Ciavarro.

I due giovani hanno infatti iniziato una travolgente storia d’amore all’interno della casa più spiata di Italia. Clizia è stata sposata per diversi anni con il cantante Francesco Sarcina (da cui ha avuto una bambina, Nina) ed ha sempre ammesso i numerosi tradimenti di lui con diverse donne nel corso del loro matrimonio, testimoniati da diversi avvistamenti e chat sui social network.

Ospite del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso” l’ex gieffina ha avuto l’occasione di avere un confronto con una delle presunte amanti del cantante: Grazia Sepe. Clizia non ha dimostrato alcun rancore verso la ragazza, ma solo un sincero dispiacere nei confronti della ragazza tanto da definirla “una delle tante”.

A conferma delle parole pronunciate da Clizia su Instagram, Asia Gianese ha pubblicato alcune chat con Francesco Sarcina, chat in cui emerge il tentativo di un approccio da parte del cantante. L’ex moglie del cantante ha prontamente risposto anche a questa ragazza, ringraziando i fan per averle segnalato quei messaggi e chat raccapriccianti.

Clizia ha poi sostenuto come spera che la sua storia possa essere d’aiuto alle tante persone vittime di narcisisti patologici. La bella ex concorrente de “Grande Fratello Vip” ha concluso il suo intervento mandando ai fan un messaggio di speranza: continuare a fidarsi dell’amore nonostante i tradimenti e le delusioni, perchè prima o poi arriva la persona giusta, come per lei è stato Paolo.