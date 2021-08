Un’ex concorrente del "GF Vip" fa l’escort: l’indiscrezione di Dagospia

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Dagospia lancia la pietra ma al momento non fa nessun nome sulla presunta escort che avrebbe partecipato a una vecchia edizione del "Grande Fratello Vip". Si tratta comunque di un argomento assai delicato, e quindi è anche giusto che il sito non si sbilanci più di tanto per non beccarsi una denuncia.