Una fonte anonima lo conferma: Irina Shayk ha lasciato Bradley Cooper a causa di Lady Gaga

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - È veramente difficile non poter pensare che tra Bradley Cooper e Lady Gaga non ci sia stata una certa intesa. Quel duetto andato in scena la notte degli Oscar ha lasciato tutti di stucco, anche perché i due sembravano innamorati persi l'uno dell’altro. Irina Shayk doveva avere già dei sospetti precedenti, poi confermati in pieno da quell'esibizione. A quel punto la fine della loro storia era semplicemente una formalità.