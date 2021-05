Un vip viene diffidato da Maria De Filippi, Signorini lo contatta per il GF: il retroscena

L’ultima edizione record del “Grande Fratello Vip“, si è conclusa da qualche mese. Il reality più longevo della televisione italiana è durato ben 6 mesi e nemmeno il tempo di chiudere i battenti che già ci si è rimessi al lavoro. Alfonso Signorini è stato confermato alla conduzione e insieme a tutto lo staff, stanno già progettando la prossima edizione che prenderà il via a settembre.

Naturalmente il cast è la cosa più importante e scegliere i nomi giusti è ciò che porterà alla riuscita dell’edizione. Tra questi spunta quello di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia e recentemente diffidato da Maria De Filippi. Ospite di Barbara D’Urso, Delle Piane aveva fatto intendere che a “Temptation Island” aveva recitato un ruolo.

Queen Mary è subito corsa ai ripari, difendendo la sua trasmissione dalle accuse. Da quel momento, Pietro non è più stato invitato in un salotto ‘dursiano’. Chi invece è andato contro la diffida della De Filippi è stato proprio Signorini, il quale ha già fatto la proposta al fidanzato della Elia. Almeno questo è quello che sostiene Pietro.

Intervistato da “SuperGuidaTv“, l’attore ha ammesso di essere stato contattato dal GF Vip e di aver risposto in maniera precisa. “Non so se parteciperei ad un reality perché non credo di essere adatto. Non mi spaventa la convivenza ma mettere in piazza il mio privato mi creerebbe dei problemi. Fare “Temptation Island Vip” è già stato faticoso e ne sto ancora oggi pagando le conseguenze“, queste le parole di Delle Piane.

Quando parla di conseguenze che paga ancora oggi, il riferimento di Pietro è proprio alla diffida pervenutagli. Insomma, ad oggi l’attore ha risposto ‘no‘, ma non è detto che possa cambiare idea nel tempo. Il “Vicolodellenews” riporta la notizia e soprattutto aggiunge una domanda lecita: “Sarà vero?“. Sicuramente il tempo potrebbe chiarire meglio la questione.