Un tumore e poche settimane di vita: l’attrice di ‘Grease’ Olivia Newton-John lotta tra la vita e la morte

Un annuncio stringato e doloroso: è arrivata una ricaduta della malattia. Ad Olivia Newton-John, celebre attrice internazionale che ha recitato nel film Grease a fianco di John Travolta, è stato diagnosticato il terzo tumore all’età di 70 anni. La drammatica storia della star anni ’80 sta commuovendo tutto il mondo.

I medici, qualche mese fa, le avrebbero diagnosticato per la terza volta un brutto male e la prognosi sembra davvero impietosa. Alla luce delle informazioni divulgate da attendibili riviste americane ed australiane – quale il magazine Marieclaire – gli specialisti gli avrebbero dato una prognosi di poche settimane, ma sembra che Olivia Newton-John non abbia intenzione alcuna di rimanere ferma in un letto d’ospedale.

“Non le restano molte settimane (…) Le funzioni corporee di Olivia sembrano cessare, ma lei rifiuta di lasciarsi andare, almeno fino al giorno del matrimonio di Chloe, sua figlia. Ora lei vive in un ranch in California con il marito John Easterling, dove sta pianificando di trascorrere i suoi ultimi giorni” hanno riportato importanti testate giornalistiche internazionali.

Dopo aver duramente lottato contro un tumore al seno nel 1992 e contro un tumore alla base della colonna vertebrale nel 2017, ad oggi Olivia Newton-John starebbe nuovamente affrontando una sventurata battaglia che orbita, ancora una volta, attorno ad un inestirpabile cancro al seno.

Densa di fiducia, nonostante le notizie non proprio positive, la 70enne australiana non si starebbe abbattendo e avrebbe scelto di vivere al massimo le sue ultime settimane di vita, soprattutto per non perdersi le nozze di sua figlia Chloe Rose Lattanzi.

Una spiazzante news che sta emozionando i milioni di fan che hanno sognato attraverso le memorabili scene di Grease, musical americano che nel 1978 l’ha consacrata e resa una star. Sui social network gli internauti si stanno stringendo attorno alla famiglia dell’attrice, rivolgendo il loro sentito affetto.