Un post di Barbara D’Urso scatena la pesante reazione di Davide Maggio e Selvaggia Lucarelli: "È imbarazzante"

Il 5 luglio ci ha lasciato per sempre Raffaella Carrà, mito intramontabile e icona della televisione italiana. Una volta appresa la sua dipartita, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo si sono mobilitati per esprimere tutto il loro dolore. La scomparsa della Carrà è stato come un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava e nessuno soprattutto sapeva della sua malattia.

Sono stati tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio circolati in rete. Tanti personaggi che da lei hanno imparato qualcosa e per questo la ringraziano. Anche Barbara d’Urso ha voluto ricordare Raffaella, postando dapprima un messaggio nel quale la salutava per sempre e poi successivamente un Twitter dove ricordava la sua celebre trasmissione “Carramba che sorpresa“.

Le parole della d’Urso però non sono passate inosservate e hanno scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli e non solo. Un po’ tutto il popolo del web ha storto il naso a seguito delle sue parole. “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa. Le dursointerviste sono solo piccola umile costola di Carramba“, queste le dichiarazioni della conduttrice campana.

La Lucarelli, sul proprio profilo Facebook, ha ricondiviso il post della d’Urso commentando: “Quanto imbarazzo. Quanto“. In molti sono stati d’accordo con Selvaggia, tra questi Davide Maggio. Anche il giornalista a sua volta ha ripostato le parole della d’Urso, facendo dell’ironia: “Neppure l’unghia del mignolo di Raffaella, Barbarè“.

Insomma, la sensazione è che la d’Urso a sto giro abbia commesso una grossa gaffe. Paragonare in qualche modo le sue interviste al mito di Raffaella è stato visto come un gesto di cattivo gusto da parte di molti. Al momento la conduttrice campana non ha risposto alle critiche né rimosso il post. Che decida di lasciare le cose come stanno oppure interverrà e chiarirà la propria posizione? Ciò che è certo è che sia la Lucarelli sia Maggio hanno pesantemente reagito alle sue parole.