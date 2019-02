Un nuovo amore per Valeria Marini: un toy boy di venti anni più giovane di lei

Non si può certo dire che la vita sentimentale della soubrette Valeria Marini sia monotona. Dopo la conclusione della storia d’amore con Patrick Baldassari, in seguito a quanto accaduto a Temptation Island, alcuni rumors raccontano di una probabile nuova fiamma per Valeria.

Il gossip è stato lanciato dal settimanale specializzato ai pettegolezzi Spy e, nell’ultimo numero, è indicato anche il nome del fortunato. A quanto pare si tratta di un toy boy, infatti, Gianluigi – è il nome indicato dal settimanale – ha venti anni in meno rispetto alla sua nuova compagna di viaggio.

I due si sarebbero conosciuti per motivi di lavoro, infatti Gianluigi fa il PR e, sempre secondo la rivista, lo scroso week end, i due hanno soggiornato a Rimini: “La coppia ha soggiornato lo scorso weekend a Rimini, – si legge sul settimanale – dove lei era impegnata per un evento lavorativo; ma una volta spenti i flash e conclusi gli impegni, lei ha abbandonato la mondanità e si è ritirata in hotel: con lui, per dedicarsi con tutta se stessa al suo nuovo compagno”.

Il giornale lascia intendere che i due hanno passato un week end “focoso” e dopo aver pranzato, sempre nello stesso albergo, hanno lasciato la città romagnola tra risate, abbracci e particolari effusioni. Potrebbe essere forse questo l’inizio di una nuova storia d’amore per la stellare Valeria Marini?. Sarà il tempo a risolvere qualsiasi dubbio, a noi non resta che attendere l’evolversi della situazione.

Valeria Marini torna a Temptation Island

Tra le altre notizie riguardanti la Marini, sempre secondo Spy, la soubrette tornerà nuovamente a Temptation Island, ma questa volta no come concorrente.

Non è dato sapere ancora che ruolo particolare ricoprirà, ma stando a quanto si vocifera da diverso tempo, proprio Valeria Marini potrebbe essere la sostituta di Simona Ventura che, nella scorsa edizione ha ricoperto il ruolo di conduttrice del programma.