Un altro lutto nel cast di Beverly Hills: è morto Jed Allan, il papà di Steve

Nelle scorse ore è venuto a mancare l’attore Jed Allan, una vera icona di diverse serie tv americane sin dagli anni ’60. La morte dell’attore è stata annunciata dal figlio Rick Brown, che ha dato la triste notizia attraverso la pagina Facebook dedicata ai fan di Jed Allan.

L’attore aveva compiuto da poco 84 anni ed è morto durante lo scorso weekend nella sua casa di Palm Desert, in California, circondato dall’affetto dei suoi cari. Era nato il 1° marzo del 1935 a New York, nel quartiere del Bronx, e ha recitato in tanti telefilm

Jed Allan Brown cominciò la sua carriera di attore a Broadway, per poi passare successivamente alla televisione. Nel 1963 esordì sul piccolo schermo e raggiunse subito la notorietà grazie a diversi telefilm di grande successo in quegli anni.

Lo abbiamo visto in Colombo e ne Il tenente Kojak e pochi anni dopo ha vestito i panni del ranger Scott Turner nella serie tv Lassie.

Negli anni ’70 Jed Allan diventò davvero famoso: inizialmente interpretando il ruolo di Don Craig nella soap opera Il tempo della nostra vita, e poi grazie a Santa Barbara, dove interpretava Channing Creighton ‘C.C.’ Capwell, patriarca della famiglia rivale dei Lockridge. Jed Allan è stato un volto molto noto anche ai più giovani, visto che negli anni ’90 ha fatto parte del cast di Beverly Hills 90210. Nella famosissima e ormai storica serie tv, l’attore Jed Allen interpretava Rush Sanders, il ricco padre del giovane Steve. Inoltre, l’attore ha recitato anche in The Bay, Walker Texas Ranger, Due poliziotti a Palm Beach, Six Feet Under e CSI: Miami.

La morte di Jed Allan arriva purtroppo dopo pochi giorni dall’improvvisa scomparsa di Luke Perry, un altro storico membro della “famiglia” di Beverly Hills. Jed Allan e il suo personaggio, il simpatico Rush, è rimasto impresso nella memoria di tutti coloro che conoscono ed erano soliti seguire la famosa serie tv Beverly Hills 90210.