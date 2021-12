L’attore genovese Paolo Calissano, 54 anni, si era trasferito nella capitale ormai diversi anni fa ed è proprio qui che stamattina è stato trovato morto nel suo appartamento sito in zona Roma Nord. Volto diventato celebre per avere recitato in numerose serie televisive di grande successo negli anni Novanta e Duemila, Calissano da giorni non dava notizie di sé neanche alla compagna, che si è spaventata e ha dato l’allarme chiamando i carabinieri.

Stando alla notizia dell’ultima ora battuta dall’AGI, Paolo Calissano non sarebbe morto la scorsa notte o nella giornata di ieri; sembra infatti che il decesso risalga addirittura a qualche giorno fa, poiché il cadavere è stato ritrovato in stato di decomposizione.

Sul luogo, nel noto quartiere Balduina, in seguito a una segnalazione telefonica sono arrivati i carabinieri ma anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al vaglio degli inquirenti l’ipotesi di suicidio. Accanto al cadavere, sparse sul letto e sul comodino, c’erano infatti diverse confezioni degli psicofarmaci che il 54enne usava per curare la depressione che lo affliggeva da tempo.

Diventato famoso a partire dagli anni Novanta per la sua partecipazione a serie di grande successo come la “Dottoressa Gio'”,“Linda e il Brigadiere” e “Vivere”, Paolo Calissano nei primi anni Duemila aveva attraversato un periodo particolarmente difficile. Nel 2005, dopo aver partecipato l’anno prima all’Isola dei Famosi per tentare un riscatto mai arrivato (si era ritirato quasi subito), era stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga,

Nella sua abitazione genovese, una ballerina era morta dopo aver assunto della cocaina fornitagli proprio dall’attore. Uscito dal carcere aveva manifestato la volontà di curare la sua dipendenza in una clinica, ma nel 2008 ci era ricascato. Era infatti stato coinvolto in un incidente automobilistico ed era arrivato al pronto soccorso in stato di alterzione psicofisica. Ricoverato nel reparto di psichiatrica dell’ospedale San Martino di Genova, si erano scoperte nel suo sangue tracce di allucinogeni e cocaina.

L’ultima sua apparizione televisiva risale al 2014, quando è stato ospite del programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5.