Ultima indiscrezione sul principe Harry: per anni è stato innamorato di Jennifer Aniston

Il principe Harry innamorato segretamente di Jennifer Aniston? Stando a quanto risulta da un’intervista rilasciata al The Sun da Ian Halperin, autore della biografia della diva di Hollywood, la risposta non può che essere positiva. Come si può evincere leggendo il contenuto dell’articolo apparso sul tabloid britannico, il secondogenito di Lady D, prima di sposarsi con Meghan Markle, è stato per anni follemente infatuato della diva di “Friends”.

Quando esattamente 10 anni fa la vide nuda con indosso solo una cravatta sulla copertina del magazine GQ, il duca del Sussex ne rimase talmente colpito da arrivare a definirla “la principessa ideale“. Lo scrittore ha altresì svelato che in una circostanza, mentre il nobile si trovava a Los Angeles, si lanciò nell’impresa di corteggiare l’ex moglie di Brad Pitt.

Per farlo riuscì a farsi dare il suo numero di cellulare da alcuni amici in comune. Cominciò quindi a mandarle degli sms e dei messaggi con tanto di teneri emoji, ma il suo proposito di far breccia nel cuore della “fidanzatina d’America” e di conquistarla non andò a buon fine.

“Il suo tentativo di seduzione fu bloccato sul nascere dalla stessa Aniston che considerava un problema la loro differenza d’età“, ha scritto Ian Halperin nella biografia dell’attrice che ha sempre avuto una nutrita e devota schiera di fan. Non a caso molti di loro hanno aggiunto che una come lei sarebbe stata ideale al fianco del principe Harry, ricoprendo quel ruolo decisamente meglio di Meghan Markle.

Del resto la vera forza di Jennifer Aniston è stata sempre la solare simpatia che ha saputo conquistare sia il pubblico femminile che maschile. Inoltre anche la scelta di prendere parte a delle commedie brillati ne ha rafforzato l’immagine di icona da emulare in tutto e per tutto.

Ad ogni modo un portavoce dell’attrice ha categoricamente smentito quanto sostenuto dallo scrittore, che dal canto suo per dimostrare che non mente sarebbe pronto a fornire una serie di prove e di testimonianze da parte di conoscenti molti vicini sia al principe Harry che a Jennifer Aniston.