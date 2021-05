UeD, ex dame contro Roberta Di Padua: "Ci ha quasi investito". I racconti inediti e la replica della dama

Sta creando molte discussioni la diretta Instagram di Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Tona in queste ultime ore. Molti fan della trasmissione si sono ritrovati ad ascoltare scottanti rivelazioni su Roberta Di Padua e alcuni suoi atteggiamenti nel dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi, descritti dalle ex dame come “aggressivi“.

Non solo, le 4 paladine hanno commentato le ultime illazioni di Riccardo Guarnieri contro Roberta, secondo le quali sembrerebbe che la dama volesse continuare una sorta di “teatrino” con lui per un ritorno di popolarità. Questa versione dei fatti sembra essere appoggiata in pieno dalle ex dame.

A dare il via a questa cascata di ricordi, ci ha pensato un followers con una domanda ben precisa: “Aurora raccontaci cosa è successo, perché Roberta Di Padua ha alzato le mani contro di te?” ha chiesto riferendosi ai tempi in cui la Tropea aveva avuto un forte scontro con Valentina Autiero, amica stretta della Di Padua. Quando Aurora raccontò l’episodio in trasmissione, insinuò anche che non tutti venivano trattati alla stessa maniera e c’erano quindi “figli e figliastri“.

Uomini e Donne, tutte contro Roberta Di Padua

La Tropea poi passa a raccontare in maniera dettagliato quanto successe – secondo la sua versione – dietro alle quinte con la Di Padua: “Sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio della redazione. Sono andata verso la redazione, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al camerino. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze. Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro che si è alzata in piedi e ha inveito contro di me sbraitando. La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi e io le dicevo che non stava bene. Io piano piano sono entrata nel camerino, ho indietreggiato e non ho accettato la provocazione. Lei ha detto che non mi voleva menare, ma se io fossi stata un’altra persona saremmo arrivate alle mani no?”.

Anche Veronica Ursida racconta la sua esperienza con la Di Padua e rivela di essere stata minacciata dalla dama: “Mi avrebbe trascinato per tutta Mediaset con i capelli” e poi ricorda quella volta quando, nel parcheggio insieme alle altre, Roberta sarebbe passata vicino a loro sgommando con uno sguardo tutt’altro che amichevole, come la stessa Ursida racconta. Poi attacca anche il programma, puntualizzando che quel tipo di violenza non dovrebbe esserci in un programma: “Questa violenza non si deve far vedere e non ci deve stare. Stop. (…) Se è una trasmissione dove si cerca l’amore si dovrebbe far vedere questo e basta”.

La Tropea rimarca il fatto che la redazione è al corrente di tutto, anche di quella volta quando sempre la Di Padua ha abbassato il finestrino e ha urlato una brutta parola ad Aurora, questo sempre secondo il racconto della Tropea. Quando raccontò il fatto accaduto, le ragazze della redazione si scusarono con lei: “Ero viola. Ho detto loro che non era possibile questa violenza”.

Anna Tedesco è rimasta molto sorpresa da questi racconti e ha precisato che all’epoca della sua partecipazione certe cose non succedevano. Maria Tona ha voluto dire la sua su Roberta, appena arrivata nel parterre fu subito redarguita dalla Di Padua: “Oh ma questa appena arrivata, perché parla? Ma che ‘vole?” sottolineando poi che Roberta si è fatta sempre molto influenzare da Valentina Autiero. Infine Veronica Ursida fa l’ultimo affondo: “Io penso che Riccardo abbia detto la verità” seguita a ruota dalla Tropea che l’appoggia in pieno: “Io ero sicura che volevano resistere insieme per fare Temptation Island“.

La replica di Roberta Di Padua non si è fatta attendere e nelle Instagram Stories, dove appare con il suo avvocato, la dottoressa Laura Borraccio, ha promesso querele: “La diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge, quindi attente. E attenti. Quanta tristezza. E’ possibile che quando si fanno le dirette non si riescano a trovare altri argomenti?” ha tuonato la Di Padua, ora staremo a vedere se il tutto avrà un seguito.