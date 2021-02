UeD, Aurora Tropea torna all’attacco: "Un maschilismo fuori tempo! Ho sottoposto i fatti alle Autorità"

A “Uomini e Donne” ha fatto molto discutere il forte scontro avvenuto tra Aurora Tropea e il cavaliere Giancarlo. Dopo le accuse che l’uomo ha rivolto alla dama riguardanti pesanti offese ricevute da sua figlia via social, la situazione è degenerata completamente fino a portare Giancarlo a rivelare l’esistenza di alcuni video “piccanti” inviati da Aurora, fatto che poi è stato smentito dall’uomo stesso. Un fatto molto grave accostato anche ad una sorta di “revenge porn” e in queste ore la Tropea è tornata sull’argomento.

La dama, non più presente nel parterre femminile, è intervenuta su Instagram per rivelare le sue intenzioni di procedere per vie legali, come tempo indietro aveva anticipato il sito Dagospia: “Ho sottoposto i fatti alle Autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato” ha tuonato Aurora, dimostrando di non avere alcuna intenzione di lasciarsi tutto alle spalle.

Uomini e Donne, il duro sfogo di Aurora Tropea

Spiega di aver riflettuto a lungo, ma alla fine ha deciso che andava lanciato un segnale forte che condannasse il comportamento di Giancarlo: “Che non è possibile, né si deve tollerare”. La dama del trono over ha usato la parola “maschilismo“, un atteggiamento che – come lei stessa precisa – tende a far leva sulle debolezze e sulle fragilità di molte donne: “Allora il nostro compito è chiaro: non consentire l’avvio di alcun focolaio o il ravvivarsi di comportamenti che rappresentino anche solo ‘in fasce’ questo schema di deprecabile confronto”.

Infine Aurora ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e confortata durante questo ultimo periodo. In effetti ciò che è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi ha avuto una grande eco sul web, facendo intervenire anche voci autorevoli come quella di Selvaggia Lucarelli.

Una condanna quasi unanime che però, per molti, non è stata affrontata in maniera opportuna dal programma stesso. Alcuni telespettatori si sarebbero aspettati una presa di posizione più netta, anche se Giancarlo ha chiesto scusa pubblicamente ad Aurora ammettendo i propri errori.