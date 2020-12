U&D, Veronica Ursida furibonda con Armando Incarnato: "Superato il limite"

Quello che inizialmente sembrava amore tra Veronica Ursida e Armando Incarnato, con il tempo si è trasformato in odio. I due, che si sono conosciuti a “Uomini e Donne“, hanno intrapreso una frequentazione che è poi finita in malo modo e che li ha portati successivamente a litigare ferocemente e a lanciarsi accuse reciproche e pesanti, corroborate da insinuazioni da parte del cavaliere nei confronti della sua ex.

Oggi Veronica non fa più parte del parterre femminile del trono over, mentre Incarnato continua a dichiarare di voler trovare la sua anima gemella. La dama ha abbandonato la trasmissione perché invaghita del cavaliere Giovanni Longobardi, ma anche tra loro le cose non sono andate bene. Nonostante la Ursida sia ormai lontana dagli studi di “Uomini e Donne”, a volte in puntata continua ad essere tirata in ballo e soprattutto continua ad essere attaccata, seppur a distanza, da Armando.

Durante una diretta Instagram, Veronica è tornata a parlare di Incarnato e soprattutto si è scagliata contro di lui. La dama furiosa, ha ammesso di essere ormai arrivata al limite della sopportazione. La Ursida ha specificato che Armando ha il suo numero di telefono e qualora avesse qualcosa da dirle, può tranquillamente telefonarle anziché fare illazioni sul suo conto in puntata, solo per ottenere visibilità.

“Tutto ha un limite e la sottoscritta ha superato il limite della pazienza, i limiti della decenza e della sopportazione“, queste le parole che Veronica ha dichiarato. La Ursida ha poi proseguito, affermando: “Per me non è un uomo, è un ominicchio“. La dama ha poi asserito che in realtà Armando butterebbe fango su persone che non possono difendersi perché non presenti, insinuando fatti finti, solo per uscirne pulito agli occhi del pubblico.

Veronica ha invitato Incarnato a non parlare più di lei, altrimenti prenderà “provvedimenti e tutto ha un limite“. La dama ha poi ringraziato la sua collega di parterre Aurora Tropea, la quale in trasmissione l’ha sempre difesa. Insomma, ancora una volta la guerra tra Veronica e Armando non si placa. Al momento il cavaliere non ha replicato alle parole della sua ex.