U&D, Veronica Ursida esce allo scoperto: è una furia contro Armando

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne“, il nome dell’ex dama Veronica Ursida è uscito fuori a più riprese. Soprattutto è stata la sua amica Aurora Tropea a tirarlo fuori, con l’intento di vendicare quello che è accaduto la scorsa stagione a Veronica, ma ciò ha scatenato il finimondo. Tutto è nato quando la Tropea ha spifferato che Valentina Autiero e Germano si vedevano in maniera intensa anche fuori dal programma e che a suo dire, avrebbero dovuto lasciarlo esattamente come era stato imposto lo scorso anno a Veronica e Giovanni Longobardi.

Ciò ha portato tutti a scagliarsi contro la Tropea. Gianni Sperti in primis che, non nutrendo grossa simpatia per la dama, non ha perso occasione per darle contro. E’ intervenuto anche Armando Incarnato, che ormai si ritrova a svolgere più il ruolo di opinionista che di cavaliere e che con Veronica ha avuto un flirt finito in malo modo.

Durante la puntata del 16 novembre, il nome della Ursida è stato ancora una volta tirato fuori e mentre Aurora la difendeva, Sperti ha ammesso che tutti, lei compresa, sanno per certo che in realtà Veronica e Giovanni lo scorso anno erano una coppia, ma fingevano di non esserlo per non lasciare la trasmissione e avere così più visibilità. Ancora una volta, anche Incarnato si è insinuato.

E così, vedendosi tirata in ballo ancora una volta, Veronica è uscita allo scoperto rompendo per la prima volta il silenzio sulla questione. L’ex dama ha difeso la sua amica Aurora e si è poi duramente e pesantemente scagliata contro Gianni e Armando. La Ursida è intervenuta su Instagram e proprio al social ha affidato il suo lungo sfogo, mettendo in risalto il suo pensiero.

“Voglio ringraziare Aurora, ti voglio bene e grazie di difendermi. A una persona (Armando Incarnato ndr.) dico No Comment, all’altra (Gianni Sperti ndr.) voglio dire che dopo la prima uscita che ho fatto con Giovanni c’è stato il lockdown. Ci siamo sentiti per due mesi ma non stavamo insieme e il primo weekend che abbiamo fatto insieme era dopo la trasmissione“, ha dichiarato Veronica.

Nel mentre, il pubblico si è schierato apertamente dalla parte di Aurora. La dama viene difesa a spada tratta dagli utenti in rete, i quali attaccano Sperti per i suoi modi di fare e soprattutto per non essere imparziale nei giudizi che esprime. Se in trasmissione la Tropea viene costantemente criticata, può almeno godere fuori del favore del pubblico.