U&D, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: la novità inaspettata

Una delle coppie protagonista del finale di stagione di “Uomini e Donne“, è stata quella composta dal cavaliere Giovanni Longobardi e dalla dama Veronica Ursida. Giovanni e Veronica avevano iniziato la loro conoscenza poco prima del lockdown, hanno continuato a sentirsi durante la quarantena e quando sono tornati in studio, gli attacchi da parte di Valentina Autiero, Roberta Di Padua, Armando Incarnato e Gianni Sperti, si sono sprecati.

Gianni non credeva alla veridicità dei sentimenti di Veronica, Incarnato ha attaccato la dama a più riprese, avendo ancora un conto in sospeso con lei a causa della loro conoscenza pregressa, finita male. Insomma il cavaliere e la dama sono stati al centro dell’attenzione, tanto che alla fine Giovanni ha deciso di abbandonare la trasmissione da solo, ma Veronica lo ha seguito.

Adesso che il sipario sull’ennesima stagione di “Uomini e Donne” è stato calato, in molti si stanno domandando come procede la frequentazione tra la Ursida e Longobardi. Le cose tra i due sembrerebbero procedere a gonfie e vele, è stata Veronica a dissipare ogni dubbio con dediche e storie Instagram che la ritraggono insieme a Giovanni.

Le talpine de “Ilvicolodellenews“, hanno pubblicato un articolo nel quale viene dichiarato che Longobardi e la Ursida, sono stati visti insieme per le strade di Vico Equense, Sorrento, mano nella mano e chi li ha visti, assicura che la complicità era alle stelle. Insomma le cose tra i due protagonisti del trono over sembrano andare per il verso giusto, a dispetto di Incarnato e tutte le malelingue.

L’interesse reciproco era reale e soprattutto le dichiarazioni di Veronica, anche al magazine di “Uomini e Donne”, la dicono lunga sull’interesse che la dama nutre nei riguardi del cavaliere. Giovanni e Veronica sono un bell’esempio di smentita dei detrattori. Armando Incarnato gliene ha detto di ogni, eppure ancora oggi i misteri sul fatto che sia fidanzato aleggiano, su Veronica no.