U&D, Veronica Ursida dopo l’operazione d’urgenza aggiorna i fan: "Un grande spavento"

Veronica Ursida ha partecipato per diverse edizioni al dating show di “Uomini e Donne“, decidendo poi di uscire con Giovanni Longobardi anche se la loro storia non è riuscita a decollare lontano dalle telecamere di Canale 5. In queste ore l’ex dama ha annunciato ai suoi followers di essersi dovuta sottoporre d’urgenza ad un intervento al seno per un problema con le protesi impiantate 8 anni prima.

La Ursida spiega che l’estate scorsa ha iniziato a sentire dolori al seno sinistro che nel mese di ottobre sono diventati lancinanti. A questo punto si è rivolta al chirurgo che l’aveva operata anni prima e si è sottoposta a mammografie di controllo per capire cosa provocasse quei terribili dolori.

U&D, Veronica Ursida aggiorna i suoi followers

Dopo esami approfonditi, si è scoperto che la protesi si era lacerata e che per questo si rendeva necessario intervenire immediatamente. Non solo, le protesi che le erano state inserite – top di gamma al tempo dell’operazione come precisa Veronica – avrebbero potuto provocarle serie conseguenze, fino ad arrivare a causare un tumore. La Ursida spiega di avere avuto precedenti casi in famiglia, quindi la loro sostituzione doveva avvenire al più presto.

L’intervento è stato fatto e Veronica ha aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni di salute. L’ex dama di “Uomini e Donne” spiega di avere ancora fortissimi dolori, ma l’operazione è andata nel migliore dei modi. Raccomanda a chi si fosse già sottoposto ad un intervento di mastoplastica, di effettuare controlli periodici perché non sempre la lacerazione della protesi crea dolore e quindi, in alcuni casi, potrebbe essere impossibile accorgersene.

Ultimamente la Ursida avrebbe chiesto alla redazione del programma di poter sedersi di nuovo nel parterre femminile, ma la sua richiesta non è stata accolta, così come ci rendono noto le anticipazioni pubblicate da “Il Vicolo delle News“. Il motivo del rifiuto è il fatto che Veronica abbia parlato male del programma una volta uscita e questo comportamento Maria De Filippi non lo ha proprio digerito.