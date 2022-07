U&D, Veronica Burchielli sparisce da Instagram: il dramma dietro questa scelta

Ascolta questo articolo

Veronica Burchielli ha partecipato a “Uomini e Donne” prima come corteggiatrice di Alessandro Zarino, al quale ha rifilato un bel “no” durante la scelta e nell’edizione successiva è salita sul trono. Proprio durante il suo percorso, è tornato per lei Zarino che alla fine è riuscito a conquistare il cuore e la fiducia della bella tronista. I due sono usciti insieme dal programma, ma la loro storia è finita lo scorso marzo.

Proprio in questo periodo, la Burchielli – originaria di La Spezia, in Liguria – sembra essere sparita dal suo profilo social su Instagram che conta quasi 230mila followers. Anche se questa sua assenza coincide con la fine della sua storia, non pare essere questo il motivo determinante.

Veronica Burchielli sparisce dai social: ecco il motivo

Voci vicino alla ragazza, così come riporta il portale “Very Inutil People“, fanno sapere che l’ex tronista abbia subito molestie via social. Ricordiamo che Veronica non ha mai nascosto il difficile rapporto con il cibo nel suo passato e di aver subito continue vessazioni per il suo aspetto fisico.

Proprio questo sembra essere accaduto nuovamente, visto che negli ultimi tempi la ragazza aveva messo su qualche chiletto che – fortunatamente per la maggior parte degli utenti – la rendeva ancora più bella. Ma, purtroppo, si tende sempre a credere di più alle critiche che ai complimenti.

La Burchielli, quindi, sembra essersi voluta prendere un periodo di stop: “Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!” questo riporta il sito “Very Inutil People”.