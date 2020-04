U&D, Veronica Burchielli si difende su Instagram: "Non ho bestemmiato"

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di “Uomini e Donne” è stata Veronica Burchielli. La ragazza, dopo essere stata corteggiatrice di Alessandro Zarino, le venne proposto il trono per poi abbandonarlo dopo poco e raggiungere il suo ex tronista. Nonostante la fugace avventura televisiva della ragazza, è molto amata e seguita sui social network dove, nelle ultime ore, è scoppiato un vero e proprio caso.

Infatti, Veronica, dopo aver pubblicato delle stories su Instagram, è stata accusata duramente dai followers di aver bestemmiato. La ragazza, volendosi difendere da simili accuse, ha prontamente commentato sui social così: “Si dice che io ho bestemmiato sui social, la cosa mi sta dando molto fastidio. Non mi sarei mai permessa di essere volgare o maleducata”.

In seguito al suo post, anche sua madre ha voluto dedicare su Instagram un encomio alla figlia, al fine di spegnere le polemiche delle ultime ore: “Non ti ho mai sentita bestemmiare. È la verità ragazzi, non ha mai bestemmiato”. La ragazza, per scagionarsi del tutto, potrebbe ripostare le stories su Instagram così come consigliato da alcuni suoi fan che la sostengono nella sua tesi difensiva.

La fine della storia d’amore

Nonostante il loro amore sia stato decantato ed apprezzato da tantissimi fan di “Uomini e Donne”, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono detti addio da alcune settimane. Le distanze e le differenze caratteriali sono state tali da non consentire il prosieguo della loro storia d’amore, che è stata tanto travagliata, ma passionale, sin dagli albori.

Infatti, inizialmente, Alessandro sedeva sul trono del dating show e scelse proprio Veronica come sua dama. Quest’ultima, però, convinta di essere stata una scelta di ripiego, gli rifilò un bel due di picche che però si è rivelata una scelta di orgoglio. Nonostante non stiano più insieme, c’è chi spera vivamente che possa esserci un ritorno di fiamma.