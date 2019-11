U&D: Veronica Burchielli rivela perché ha detto "no" ad Alessandro Zarino

Le ultime puntate del trono classico di “Uomini e Donne“, sono state animate dalla vicenda Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. Nel talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, Alessandro era il tronista e Veronica la sua corteggiatrice, ma improvvisamente il ragazzo si è ritrovato coinvolto in una questione scomoda che lo ha portato a scegliere in fretta e furia.

Alessandro dopo aver accusato il suo collega di trono Giulio Raselli, di essere a “Uomini e Donne” solo per visibilità, questo gesto gli si è rivoltato contro, con Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo hanno spinto verso la scelta immediata. Il web è insorto in difesa di Alessandro e contro la stessa De Filippi e la sua redazione, perchè la sensazione è che abbiano studiato a tavolino la dipartita di Zarino, con l’intento di difendere Raselli.

Durante il momento della scelta, Alessandro ha espresso la sua preferenza per la corteggiatrice Veronica, ma la ragazza gli ha risposto no. L’istante dopo Maria le ha offerto il trono e lei di buon grado ha accettato. Al settimanale “Uomini e Donne Magazine” la stessa Burchielli ha rivelato perchè ha risposto negativamente alla scelta di Alessandro nei suoi confronti.

La ragazza ha dichiarato: “Mi sono accorta di non essere la sua scelta, ma solo quella che rispetto alle altre gli piaceva un pò di più, eppure non abbastanza altrimenti mi avrebbe portato al centro dello studio molto prima. Alessandro mi ha sottovalutato e queste sono state le conseguenze“. Le affermazioni di Veronica sono state chiare e decise.

Sulla vicenda ci sono ancora diversi punti oscuri che vedono coinvolte tutte le parti in causa. Fatto sta che Veronica ad oggi è la nuova tronista e le è stata data l’opportunità di vivere questa avventura, ma la conseguenzialità degli eventi, l’immediatezza degli stessi, fanno pensare che il tutto fosse già stato programmato. Le dichiarazioni di Veronica sono state chiare, ma forse non convincenti fino in fondo.