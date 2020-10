U&D, Valentina Autiero: l’interesse per Gianluca e l’attacco a Sirius

Nuova intervista sul Magazine di “Uomini e Donne” per la dama romana, Valentina Autiero. La donna ha svelato come procede la sua conoscenza con Germano, il 38enne campano. Sembra che al momento Valentina abbia scovato numerose sfumature interessanti nel carattere dell’uomo, tanto da invogliarla a continuare la sua relazione. L’attrazione, da parte di entrambi esiste, con qualche bacio e delle carezze.

La dama non sa ancora come procederà questa conoscenza, ma sembra che almeno le basi siano quelle giuste. Intanto la donna è sempre aperta a nuove conoscenze, tanto che non ha fatto mistero di provare un certo interesse per il giovane Gianluca De Matteis. Nonostante la Autiero ritenga che da quando è stato unito il trono over con quello classico, i partecipanti al ruolo di cavalieri siano tutti troppo giovani, ma sembra che per Gianluca la donna faccia una piccola eccezione.

La donna ha dichiarato di provare qualcosa per Gianluca, tanto da considerarlo: “Intrigante, diverso dai suoi coetanei“. La dama romana non ha mai provato particolare interesse verso i giovani corteggiatori, ma sembra che Gianluca sia l’eccezione che confermi la regola. C’è inoltre un personaggio in particolare verso la quale la Autiero si rivolge con parole molto critiche, ovvero Sirius.

L’attacco di Valentina a Nicola

In passato, durante la conoscenza di Vivarelli con Gemma, la Autiero aveva più volte confessato un certo interesse per il giovane Nicola. Sembrava che anche il cavaliere provasse qualcosa nei confronti della donna, ma poi le aspettative da parte di Valentina sono state deluse, tanto da subire un duro colpo.

Oggi l’interesse per Sirius si è notevolmente affievolito, tanto da attaccarlo con parole critiche: “Ho capito che non sta in studio per trovare l’amore. […] Poi lo vedo che mi guarda da lontano e mi sorride: penso che voglia giocare“. La tronista ha lasciato intendere quindi che il ragazzo non è intenzionato a conoscere nessuna donna, concludendo il discorso affermando che oramai con Sirius è un “capitolo chiuso“.