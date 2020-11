U&D, Valentina Autiero e Germano Avolio raccontano come procede la loro frequentazione

Valentina Autiero è una delle dame del parterre over del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, conosciuta ed apprezzata per la sua ironia e senso dell’umorismo. Grazie all’esperienza televisiva nel programma di canale 5 la dama ha avuto inoltre la possibilità di conoscere il cavaliere Germano Avolio, con cui ha recentemente deciso di iniziare una frequentazione al di fuori degli studi televisivi.

Valentina è stata intervistata dal settimanale “Uomini e Donne Magazine” ed ha rivelato come in realtà sia stata molto delusa dall’atteggiamento di Germano, che l’ha seguita al di fuori dello studio pur avendo in realtà voluto che continuassero la frequentazione nel programma. La dama ha infatti confidato di aver sempre desiderato un’uscita romantica, ma purtroppo così non è stato.

Valentina ha continuato a manifestare i suoi dubbi riguardo Germano, dicendo come vorrebbe più dimostrazioni da parte del cavaliere. In questo momento lei sta infatti cercando di capire se si può continuare a cercare di costruire qualcosa insieme o se non ne vale più la pena. Queste le sue significative parole: “Adesso lui mi è un po’ scaduto. Sono in una fase in cui voglio capire se si può costruire qualcosa, ma adesso sta a lui muoversi per farmi capire che con me vuole stare una volta per tutte“.

La dama ha infine confidato di non sapere nemmeno lei se tornare a far parte del parterre femminile di “Uomini e Donne”, soprattutto per paura di essere attaccata perchè non realmente intenzionata a conoscere qualcuno al di fuori del programma.

Germano ha invece sottolineato come per lui sia importante continuare a vedere Valentina al di fuori del programma televisivo, per conoscersi e provare a costruire seriamente qualcosa insieme. Il cavaliere ha infine ribadito come i suoi dubbi siano solo una conseguenza di quelli manifestati dalla romana.