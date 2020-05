U&D: Valentina Autiero critica il rispetto del distanziamento sociale di Veronica e Giovanni

A “Uomini e Donne“, in queste settimane, la conoscenza tra la dama Veronica Ursida e il cavaliere Giovanni Longobardi è sotto la lente di ingrandimento. In studio, la conoscenza non convince soprattutto gli opinionisti e alcune partecipanti del parterre femminile. Gianni, Tina, Roberta Di Padua e Valentina Autiero, sono convinti del fatto che tra Veronica e Giovanni ci sia stato qualcosa di fisico, ma i due preferiscono ometterlo per la reputazione della Ursida e per il fatto che lei abbia un figlio a casa.

Durante la puntata andata in onda l’11 maggio, il cavaliere e la dama hanno confessato che si sono visti nei parcheggi degli studi, ma che tra loro non vi è stato alcun tipo di contatto fisico, nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole imposte dal DPCM. Ciò ha scatenato il putiferio in trasmissione e soprattutto Valentina ha attaccato Veronica, dichiarando che dato che tutti i partecipanti si sono sottoposti ad un test sierologico e dunque risultati negativi al coronavirus, possono liberamente interagire tra loro.

La dama però non si è fermata e ha proseguito nelle sue dichiarazioni, affermando che se un uomo piace ad una donna non esiste distanza e anche contro le regole, di nascosto, i due si vedrebbero. Queste parole hanno scatenato la reazione inferocita del web, che ha aspramente criticato e condannato la Autiero, la quale a sua volta ha risposto per le rime e ciò ha inacidito ancor di più il pensiero degli utenti.

Stando alle parole del web, la dama invoglierebbe le persone a non rispettare il DPCM, violando le regole imposte. Valentina dal canto suo, ha risposto agli attacchi confermando la propria convinzione. Gli utenti se da un lato hanno criticato aspramente e ferocemente la Autiero, dall’altro si sono schierati a favore di Veronica e soprattutto si sono complimentati con lei.

La Ursida è stata particolarmente apprezzata per la sua caparbietà nel voler rispettare a tutti i costi il distanziamento sociale, il suo modo di fare è stato visto come un gesto di grande civiltà. La stessa dama ha risposto, in trasmissione, a chi la accusava, che non vede i genitori da due mesi, proprio nel rispetto e delle regole e non le sembrava corretto avere un approccio con Giovanni.