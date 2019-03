U&D, Ursula e Sossio hanno deciso di sposarsi: "Voglio un matrimonio stellare, ma a una condizione"

Sossio Aruta e Ursula Bannardo hanno iniziato la loro conoscenza a “Uomini e Donne“, il programma di Maria De Filippi, per poi mettersi alla prova nel programma estivo “Temptation Island“, dove sono entrati già in crisi e sono usciti separatamente, per colpa degli atteggiamenti di Sossio con una tentatrice.

I due hanno così deciso di rimettersi in gioco nel trono over, ma alla fine hanno dovuto arrendersi all’evidenza di non riuscire a stare lontani e così Sossio si è dichiarato davanti alle telecamere di Maria De Filippi, promettendo amore eterno alla sua dama. Quelle stesse telecamere, hanno ripreso l’ultima bella novità: Sossio e Ursula aspettano un bambino.

In arrivo il matrimonio tra Ursula e Sossio

Dopo l’annuncio, sulle pagine del settimanale “DiPiù” è stata pubblicata un’intervista della coppia che annunciava la loro intenzione di unirsi in matrimonio, concludendo così il loro percorso d’amore. Così Sossio ha chiesto a Ursula di sposarlo e la donna ha accettato di buon grado: “Sono felice di diventare tua moglie, quindi ti rispondo sì. Però voglio un matrimonio stellare, indimenticabile, grande come il nostro amore“.

Ma la Bennardo, memore delle passate marachelle di Sossio, ha parlato chiaro e fatto sapere al calciatore di non essere più disposta a perdonare suoi eventuali errori futuri: “Io non sono gelosa” ha voluto specificare “Sono semplicemente una donna che ha subito delle mancanze di rispetto e non ne accetterebbe altre. Sono quindi attenta a tutto quello che mi gravita intorno perché voglio avere la sicurezza di non essere presa in giro”.

L’avvertimento di Ursula per Sossio

Allo stesso tempo, però, afferma che si fida ciecamente di lui, ma ammette che non sempre è stato facile stargli vicino: “Ti avverto, alla prima che mi fai ti mollo. Non mi interessano le scuse, perché nella vita ne ho sentite troppe. Quindi, sei avvertito“, ha definitivamente chiosato Ursula.

La difficiltà nell’avere un rapporto con Sossio, spiega Ursula, sta nel fatto che Aruta per via di Uomini e Donne e del suo lavoro di calciatore è sempre circondato da donne pronte a ballare con lui, baciarlo e chiedere un autografo: “Per me non è facile”. Ma siamo certi che Aruta sia cambiato e che la fama di impenitente guascone l’abbia appesa al chiodo, proprio per amore della sua Ursula.