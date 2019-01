U&D, Ursula Di Bennardo e le parole per Sossio Aruta dopo il Trono Over: "Ti amo, amore mio"

Sossio Aruta e Ursula Di Bennardo, i due protagonisti del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over”, sono tornati al centro del gossip degli ultimi giorni, grazie alla commovente ed emozionante dichiarazione d’amore che il calciatore ha fatto alla sua compagna nel corso dell’ultima puntata del celebre programma di Maria De Filippi, sorprendento tutti.

La dama ed il cavaliere hanno deciso di lasciare il programma per vivere finalmente la loro storia d’amore, caratterizzata fino ad oggi da alti e basssi, rotture – come quella avvenuto in seguito alla partecipazione al dating show condotto da Simona Ventura “Temptation Island Vip” – e riavvicinamenti.

Le parole d’amore di Ursula per Sossio

Sossio sembra finalmente aver capito che la compagna che vuole al suo fianco è Ursula, che ha voluto omaggiare con delle parole bellissime, dicendole di essere stata l’unica donna a trovare le chiavi del suo cuore, dove è entrata e rimasta. Una splendida dichiarazione d’amore a cui è seguita quella di Ursula, che ha preferito però mandare il suo messaggio a Sossio tramite il social network di condivisione d’immagine Instagram.

In tal senso l’ormai ex dama del parterre femminile di “Uomini e Donne Trono Over” scrive: “Tra adulti non è facile innamorarsi, gli scottoni del passato,le delusioni,le paure,la libertà acquisita anche se con fatica accettata,fanno si che diventi forse quasi impossibile“. Una riflessione che rimanda inevitabilmente ai trascorsi sentimentali di entrambi.

Poi Ursula ha ricordato il giorno del primo incontro in studio con Sossio Aruta, avvenuto per ironia della sorte prorpio il 14 febbraio, giorno in cui si festeggia San Valentino, quindi ha aggiunto – “ho sentito da subito qualcosa di speciale tra noi ma mai sono riuscita a dare il giusto peso e la giusta importanza a quello che vivevo“.

LA dama conclude il suo lungo post dicendo che dopo anni in cui si è ritrovata a scappare all idea di una nuova famiglia, oggi si ritrova di fronte ad una persona di cui si è innamorata, a tal punto di parlare proprio di amore e dirgli : “Ti amo amore mio“.