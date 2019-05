U&D, Ursula Bennardo parla della sua partecipazione al dating show della De Filippi: "Era un periodo piatto della mia vita"

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, continuano a vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere del trono Over di Uomini e Donne ma soprattutto stanno aspettando trepidamente la piccola Bianca. L’ex dama, a riposo per colpa della gravidanza, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove ha rivelato alcuni aneddoti interessanti riguardanti il suo passato.

Ursula infatti ha voluto ritornare con la memoria a quando decise di partecipare come dama del trono Over di Uomini e Donne, un percorso che a detta sua le ha cambiato letteralmente la vita. “Era un periodo un po’ piatto della mia vita, tutto casa e lavoro” ha infatti spiegato la Bennardo che tutto avrebbe pensato meno che trovare l’uomo della sua vita.

L’ex dama ha altresì raccontato che la decisione di approdare al dating show di Canale5 fu dettata per la mancanza di pochi stimoli quotidiani ma soprattutto la voglia di catapultarsi in una nuova avventura. Grazie a Sossio, Ursula, ora sta vivendo un’altra gravidanza e a 37 anni, la Bennardo parla addirittura di un stravolgimento di vita.

Entrambi sono pronti per diventare nuovamente genitori ma il matrimonio dovrà ancora attendere visto che per il momento sembrano esserci altre priorità. “Bianca sarà presente, accanto alla sua mamma, non so ancora se sarà piccolissima o già camminerà. Il matrimonio non è imminente, ma rimane un nostro progetto e desiderio.” ha infatti sottolienato Ursula.

La Bennardo ha voluto parlare anche dell’educazione che è pronta a dare a Bianca augurandosi che la bambina prenda il suo carattere e diventi come lei ovvero sensibile ma anche forte e determinata. Se un giorno Bianca dovesse presentarsi a Uomini e Donne come tronista o corteggiatrice, Ursula, non avrebbe nulla in contrario ma prima dovrebbe verificare che abbia un carattere abbastanza forte per sostenere il giudizio della gente.