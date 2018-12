U&D, Ursula Bennardo e le parole d’amore per Sossio Aruta: "Ciò in cui credevo esiste"

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, rispettivamente cavaliere e dama del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, stanno vivendo un momento magico della loro travagliata ed altalenante storia d’amore, costellata da inaspettati colpi di scena, come quello avvenuto durante la loro partecipazione al programma condotto da Simona Ventura “Temptation Island Vip”.

I due sembra abbiano finalmente chiarito i punti di contrasto che li hanno tenuti lontano per parecchio tempo, volgendo ora lo sguardo ad un futuro insieme. Il Trono Over è stata quindi occasione per ritrovarsi e riconciliarsi e sicuramente Maria De Filippi li inviterà a breve per aggiornamenti sul loro rapporto.

Le parole d’amore di Ursula per Sossio

Sebbene Sossio e Ursula siano lontano dagli studi Elios, di loro sappiamo comunque praticamente tutto grazie ai continui post ed immagini che i due ex protagonisti di “Uomini e Donne Trono Over” pubblicano sui rispettivi profili social. Sembra che il loro amore proceda a gonfie vele ed Ursula sembra essere sempre più convinta della sua scelta ogni giorno che passa.

Proprio negli studi del dating show Sossio dichiarava di non voler conoscere nessuna altra donna se Ursula lo avesse rifiutato, mentre la dama cerava di prendere tempo per mettere alla prova il suo ex compagno. Prove a cui si sono aggiunte anche le personalissime sensazioni di Ursula, che proprio negli ultimi giorni ha pubblicato delle bellissime parole d’amore per il suo compagno.

“Ci sono periodi della vita che vanno dimenticati, altri che vanno vissuti” – scrive Ursula per poi proseguire con – “Quando il dolce ha sempre superato l’amaro bisogna continuare a mangiare finché non sparirà” – quindi il chiaro riferimento al suo compagno – “@sossioarutaofficial quasi quasi ci stai riuscendo, ciò in cui credevo esiste“.

Parole molto belle ed intense che lasciano trapelare tutto l’amore che Ursula ha nei confronti del calciatore, che per amore della dama ha firmato recentemente un contratto con il Grottaglie, così da stare più vicino a lei.