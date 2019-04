U&D, Ursula Bennardo e il post sui social dopo l’annuncio della gravidanza: le sue parole

Ursula Bennardo, l’ex dama del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è tornata a far parlare di sé dopo la clamorosa notizia dell’inaspettata gravidanza – data in esclusiva durante una puntata del celebre programma Mediaset, che sarà mandato in onda lunedì 1 aprile – per un suo post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo nel noto social network di condivisione Instagram.

Per la prima volta dopo la registrazione della puntata del programma, la compagna di Sossio Aruta esce allo scoperto parlando della sua gravidanza, non solo confermandola, ma anche condividendo le sue più intime emozioni, sentimenti che sembrano essere anche quelli vissuti dai figli della Bennardo.

Ursula parla della gravidanza sui social

Sembra ormai molto lontano ed un brutto riordo il tempo in cui Ursula e Sossio litigavano come non mai nell’altra celebre dating show “Temptation Island Vip“, condotto da Simona Ventura, dove Sossio Aruta sembrava più interessato a coltivare nuove frequentazioni tra le tentatrici, piuttosto che fare un reale viaggio dei sentimenti con la sua compagna.

Oggi Ursula pubblica una foto con il pancino arrotondato, immagine dolcissima a corredo della quale l’ex dama scrive: “Non avrei mai pensato che avrei rivissuto l’esperienza più bella della vita” – quindi l’ammissione – “Si, sono incinta. Ho dentro me un mio nuovo amore” – per poi proseguire con – “sarò forte abbastanza per occuparmi anche di te e darti tutto ciò di cui hai bisogno“.

Il post di Ursula è indirizzato proprio alla creatura che porta in grembo, a cui dice: “Ti amo già più di me stessa e non vedo l’ora di poterti stringere sul mio petto“. Sono tanti i messaggi di affetto che la dama ha ricevuto nel corso delle ultime settimane, ed è per questo che la Bennardo coglie l’occasione del post per ringraziare tutti, rassicurando anche del fatto che i suoi figli sono felicissimi per la sua gravidanza.