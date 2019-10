U&D, Ursula Bennardo delusa da Tina Cipollari: si aspettava un gesto

Da pochi giorni Ursula Bennardo e Sossio Aruta possono stringere tra le braccia Bianca, il frutto del loro amore. La coppia che si è conosciuta negli studi di “Uomini e Donne“, noto talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, ha dato vita ad una storia d’amore intensa e tormentata.

Sossio e Ursula hanno preso parte al trono “over”, nello specifico è stata Ursula che ha partecipato per corteggiare Sossio e su questa coppia, dati i continui atteggiamenti di Aruta, abbastanza superficiale con le donne, nessuno avrebbe scommesso nulla. Eppure oggi sono ancora qui insieme e più uniti che mai, con la loro piccola.

La loro storia è stata messa a dura prova soprattutto dopo la partecipazione a “Temptation Island Vip“, lì Sossio si avvicinò molto ad una delle single nel villaggio, ma anche quella crisi è stata abbondantemente superata. Bianca rappresenta l’amore, la piccola che è stata voluta e cercata dai suoi genitori, è la quarta figlia per Ursula e la terza per Sossio.

Sossio ha due figli maschi e Ursula tre, anche loro maschi e avuti da una precedente relazione. E’ stato Sossio a comunicare la notizia della nascita di Bianca, che sul suo profilo Instagram ha annunciato il lieto evento. Immediati sono stati i messaggi di auguri a carico della piccola e dei neo genitori, sia da parte di personaggi famosi che non.

Anche Simona Ventura, conduttrice dell’edizione di “Temptation Island Vip” a cui hanno partecipato Sossio e Ursula, ha fatto loro gli auguri, facendo sopraggiungere un mazzo di fiori direttamente in ospedale, gesto questo documentato da Ursula nelle sue Instagram stories. Chi invece sembrerebbe non aver fatto nulla nei confronti della coppia e della piccola è Tina Cipollari.

La nota opinionista di “Uomini e Donne” non ha nemmeno inviato un messaggio di auguri ai neo genitori, a raccontarlo è la stessa Ursula che, durante un’intervista rilasciata la settimanale “Di Più” ha dichiarato: “Tina Cipollari, da cui mi sarei aspettata almeno un messaggino, non mi ha scritto nulla…“. Insomma la “vamp” (come viene soprannominata Tina) non ha avuto alcun pensiero nei confronti di questa lieta notizia.

Che tra Ursula e Tina ci sia ancora dell’astio? Dopotutto la Bennardo, durante la sua partecipazione a “Uomini e Donne” è stata più e più volte criticata da Tina, difatti le due donne non hanno risparmiato il pubblico ad assistere a scene abbastanza forti, nelle quali litigavano e non se le mandavano di certo a dire. Non resta quindi che attendere un’eventuale risposta da parte di Tina e magari chiarire la sua posizione.