U&D, Ursula Bennardo critica i bisessuali: "Sono perversi". Veronica Satti le risponde per le rime

Ursula Bennardo è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato al trono over di “Uomini e Donne”. La dama, oltre al dating show, ha fatto parte del cast di “Temptation Island” in coppia con il calciatore Sossio Aruta. Le cose però non andarono nel verso giusto, e dopo i 21 giorni, i due decisero di prendere strade diverse.

La dama quindi decide di far parte nuovamente di “Uomini e Donne“, e prova a corteggiare alcuni cavalieri. Tuttavia a sorpresa Sossio Aruta rientrò negli studi con l’obbiettivo di conquistare nuovamente Ursula Bennardo. Dopo un po’ di tempo, il calciatore ha riconquistato nuovamente il cuore della tarantina.

Le dure parole di Ursula Bennardo

Nelle ultime ore, hanno suscitato delle grosse polemiche le frasi rilasciate dalla ex dama di “Uomini e Donne” su Instagram. Ursula, rispondendo a una domanda sui bisessuali, ha rivelato: “L’amore vero è sempre bello. Non accetto i bisex, lì vedo solo perversione“.

Una delle prime a scagliarsi contro Ursula Bennardo è Veronica Satti. L’ex concorrente del “Grande Fratello“, che rivela di non conoscere per nulla l’ex dama di “Uomini e Donne“, dichiara di essere scandalizzata per le parole utilizzate dalla donna, soprattutto perché da una mamma non si aspetterebbe mai delle parole del genere.

Ursula Bennardo decide comunque di rispondere alle critiche ricevute in queste ore, in particolar modo a quelle di Veronica Satti: “Ho sempre saputo di etero che vanno con entrambi i sessi solo per se**o… ho sempre sentito omosessuali parlare di un orientamento ben preciso quindi ho sempre pensato questo… Chi pensa che sbaglio mi scrive spiegandomi dove sbaglio… Chi attacca e offende lo fa solo per business”. Ed in un’altra storia dichiara: “Diceva la nonna… Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”.