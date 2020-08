U&D, tutta la verità sulla fine della storia tra Gemma e Nicola

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è ormai sulla bocca di tutti. La dama indiscussa del trono over di “Uomini e Donne” e il suo baby corteggiatore, si sono conosciuti nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi. Nessuno mai ha creduto che la frequentazione tra i due potesse andare a buon fine e ciò perché la differenza di età è eccessiva: ben 44 anni.

Se in un primo momento la Galgani ha, non solo accettato la corte del giovane Sirius, ma addirittura sembrava provare dei sentimenti per lui manifestati da palesi segnali di gelosia; una volta spentasi la lucina rossa della telecamera qualcosa è cambiato. E proprio quando “Uomini e Donne” è andato in pausa estiva, dopo una paparazzata a Roma, Gemma e Nicola non sono più apparsi insieme.

I detrattori della coppia hanno sempre contestato la troppa differenza di età e il fatto che Vivarelli fosse solo interessato alla visibilità. Da quando l’estate è iniziata, i protagonisti di questa vicenda hanno assunto un comportamento contrastante. Da un lato, il giovane Vivarelli ha ammesso che con la dama torinese le cose non sono andate per il verso giusto e ciò perché è stata la Galgani a volerlo, ignorando i ripetuti inviti del giovane a vedersi e trascorrere del tempo insieme.

Gemma dal canto suo si è celata dietro un assordante silenzio. Adesso però, la verità sul reale motivo che ha spinto la dama torinese a fare un passo indietro nei riguardi del suo giovane corteggiatore, è finalmente venuta fuori. A lanciare la notizia è stato il settimanale “Nuovo Tv”, dove si apprende che la frequentazione tra Gemma e Nicola non è andata a buon fine, a causa delle critiche ricevute per la troppa differenza di età.

Per la precisione, la dama torinese ha deciso di interrompere la conoscenza, influenzata dai troppi attacchi di cui è stata vittima da parte del pubblico e del popolo del web. Insomma, la verità è emersa e adesso che “Uomini e Donne” sta per ripartire, con ogni probabilità è lì che la Galgani parlerà, proprio in quel posto che le è ormai familiare.