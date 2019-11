U&D trono over: le dure parole di Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Ovviamente il successo crea dipendenza; forse questa volta l'opioninista Cipollari non ha tutti i torti; la Galgani infatti cerca di restare sul trono così da acquisire quanta più visibilità possibile, conscia del fatto che nel momento in cui non parteciperà più al programma in poco tempo verrà dimenticata, come accade con tanti personaggi famosi della tv.