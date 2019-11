U&D trono over: intervista doppia a Pamela Barretta ed Enzo Capo

Nel trono over di “Uomini e Donne“, il talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, una delle coppie formatesi quest’anno è quella composta da Pamela Barretta e Enzo Capo. Pamela e Enzo si sono conosciuti quest’anno, frequentati, dati l’esclusiva e dopo l’ultima puntata in onda, a seguito di un confronto infuocato tra i due, insieme hanno deciso di lasciare la trasmissione.

Dopo la delusione subita da Stefano Torrese, Pamela si è rimessa in gioco e ha conosciuto Enzo. Con quest’ultimo le cose sembravano andare per il verso giusto, ma una serie di accuse tra i due, hanno portato a pensare il contrario. Difatti Capo ha accusato la sua bella, di essere in compagnia di un tal dentista durante una serata trascorsa con amici.

Pamela dal canto suo ha tacciato Enzo di essere in compagnia di una bionda a Budapest (paese nel quale Enzo vive, facendo la spola tra Budapest e Napoli, suo paese natale), e dunque le accuse tra i due sono state vicendevoli e proprio quando tutto sembrava essere giunto al capolinea ecco che arriva il colpo di scena, con la coppia che decide di lasciare il programma.

Oggi i due hanno rilasciato un’intervista doppia al settimanale “Uomini e Donne Magazine” e hanno raccontato cosa è successo una volta che le telecamere si sono spente. Hanno dichiarato di non essersi ancora visti per impegni di lavoro di Pamela, ma che presto si vedranno a Napoli e soprattutto trascorrono molto tempo al telefono.

E alla domanda su quale fosse la prima cosa che si sono detti una volta abbandonato lo studio, Pamela ha risposto: “Gli ho detto che ero contenta di aver fatto questa scelta, perchè tanto non mi interessava nessuno in studio se non lui. Gli ho anche ribadito che mi ha fatta arrabbiare quando in puntata ha detto di avere delle riserve. Insomma abbiamo chiarito un pò di cose“.

Enzo dal canto, alla stessa domanda, ha risposto: “Abbiamo continuato a discutere delle nostre incomprensioni in puntata, ma comunque sono stati i mezzi che hanno giustificato il fine e il mio fine ultimo era uscire dal programma con l’unica donna che lì dentro mi interessasse“. Su quale sia l’augurio per il loro futuro, entrambi hanno dichiarato che è presto per fare progetti, ma che si augurano che la storia vada avanti. Insomma una nuova coppia si è formata e non resta che augurare loro tanta felicità.