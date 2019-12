U&D Trono over, Ida Platano rivela alcuni dettagli sull’abito da sposa

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a parlare della loror storia d’amore – fin troppo spesso tormentata – nel corso di una recente intervista rilasciata a “Uomini e Donne magazine”, la rivista dedicata interamente ai fatti e ai protagonisti della celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Grazie alla proposta di matrimonio fatta da Riccarto a Ida, la trasmissione in quota Mediaset è riuscita ad ottenere un risultato di share strabiliante, superando il 24%; cifre che attestano il grande seguito che i due protagonisti del Trono over possono vantare. Il cavaliere e la dama stanno cercando di gettare le basi per convolare a nozze.

Negli ultimi giorni Ida e Riccardo hanno rilasciato un’intervista al magazine dedicato al dating show di cui sono protagonisti, dove sono tornati a parlare del loro rapporto, ma anche di quello che sarà il giorno più bello della loror vita, cioè quello del matrimonio. Sollecitata dalle domande del giornalista di “Uomini e Donne magazine“, Ida si è lasciata andare a delle considerazioni su quanto accaduto in studio qualche settimana fa e non solo.

Ida Platano svela alcuni dettagli sull’abito da sposa

La proposta di Riccardo le è sembrata una follia a cui non era sicuramente preparata, una cosa che l’ha sorpresa e destabilizzata, ma la dama ha tenuto a precisare sulle pagine della rivista che chi la conosce davvero, aveva già capito quale sarebbe stato l’epilogo di quella situazione. Ida non avrebbe mai potuto lasciar andar via Riccardo.

La Platano prosegue il suo racconto dicendo che i tentennamenti non sono mancati, perché la storia con Riccardo non è stata sempre felice, anzi ci sono state molte incomprensioni che ancora oggi stanno cercando di risolvere. Nonostante i problemi i due sono legati da un amore molto intenso e forte, che li sta portando ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

Nel corso dell’intervista anche Riccardo ha voluto dire la sua, ribadendo ancora una volta il fatto che sente che Ida sia la donna della sua vita. Ma a chi è venuta l’idea di fare la proposta di nozze? Il cavaliere tarantino racconta di aver avuto la necessità di dimostrare a Ida il suo amore con un gesto forte, in tal senso le sue parole: “So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e so che voglio lei“.

Riccardo rigetta le critiche di chi lo ha accusato di aver fatto un gesto esagerato ed eccessivo, perché la proposta di matrimonio a Ida nasce da tanta ponderazione e consapevolezza, insomma non è un colpo di testa. Un gesto che ha riportato pace e serenità tra la coppia. Al momento però i due non hanno fissato alcuna data, anche se Ida si lascia già andare a fantasticare su come potrà essere quel giorno.

Ida ha già dato alcune anticipazioni sul vestito da sposa, in tal senso le sue parole: “In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica“. Informazioni che hanno infiammato ed entusiasmato i fan della coppia, che conoscendo i gusti della Platano già ipotizzano un outfit molto particolare per la Platano, che ne evidenzi la bellezza ed il fisico.

Ma la domanda che in molti si pongono è se la Platano deciderà di avere come testimone di nozze la sua cara amica Gemma Galgani? La dama torinese è stata sempre al fianco di Ida, specialmente nei momenti più brutti e dolorosi della relazione con Guarnieri. Ma ci potrebbe essere anche un’altra sorpresa, perché la dama torinese potrebbe anche celebrare il matrimonio, così come ha fatto recentemente per altri due cari amici ed ex protagonisti del Trono Over, cioè Leoluca Campagna e Paola Plenty.