U&D Trono Classico, Alessandro Zarino si racconta a cuore aperto: il doloroso passato e la voglia di riscatto

Alessandro Zarino, tronista del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, dopo la presentazione ufficiale avvenuta nella puntata del 19 settembre scorso, è tronato a far parlare di sé per alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al magazine dedicato alla trasmissione, dove si è raccontato a cuore aperto.

Il 28enne napoletano ha vissuto per molto tempo a Sidney in Australia, dove si è occupato di ristorazione, lavorando come cuoco in un ristorante. Grande appassionato di sport, il nuovo tronista é un istruttore di crossfit. In molti si ricorderanno di lui per la sua partecipazione all’altro dating show di Canale 5 “Temptation Island“, dove aveva suscitato l’interesse di Jessica Battistello, che alla fine ha deciso di mollare il fidanzato, Andrea Filomena, per proseguire la conoscenza con Alessandro.

Alessandro Zarino si racconta a cuore aperto tra passato, presente e futuro

Per la gioia delle fan del programma, Alessandro è oggi single, con tanta voglia di innamorarsi, in tal senso le sue parole: “Nella vita ho fatto cose di cui non vado fiero, ma ho tanta voglia di riscattarmi” quindi ha aggiunto di sperare di avere un giorno una famiglia ed essere il padre che non ha avuto per i suoi figli.

In questi anni si è molto concentrato su se stesso, non impegnandosi seriamente nella ricerca della persona giusta. La possibilità di avere tante corteggiatrici lo ha messo in confusione, ma la l’impressione generale è sicuramente positiva. Sono tante le emozioni che hanno attraversato in questi giorni Alessandro, dal panico, alla timidezza, ma anche tanta adrenalina.

Poi il nuovo tronista di “Uomini e Donne” si è soffermato a parlare della sua donna ideale dicendo che la cosa che non riesce a sopportare in una donna è l’arroganza, mentre ciò che lo colpisce in una persona è il modo in cui si relaziona con gli altri.