U&D, Tina senza freni su Gemma: "La detesto. È sola, abbandonata e depressa"

La rivalità esistente tra l’opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari e la dama del parterre femminile, Gemma Galgani, è ormai nota a tutti. Tra le due donne non scorre buon sangue e ogni occasione è buona per litigare e attaccarsi a vicenda. Quando la trasmissione va in onda, Tina e Gemma sono le protagoniste di più momenti trash, che attirano l’attenzione.

La Cipollari ha sempre criticato il modo di fare della Galgani, reputandola falsa in ogni gesto o comportamento. In molti si sono sempre domandati se tra le due fosse tutta finzione o pura verità e a fugare ogni dubbio ci ha pensato la vamp, la quale ha rilasciato un’intervista a “Leggo.it“. Tina ha ripercorso il suo cammino nel talk show, da corteggiatrice ad opinionista.

Sono 20 anni ormai che Tina è una delle colonne portanti della trasmissione di Maria De Filippi e tra le due donne vige un rapporto di affetto e stima reciproca. La Cipollari ha ammesso che non lascerebbe mai “Uomini e Donne” e nonostante le abbiano proposto in passato, di prendere parte a reality show come “L’isola dei famosi”, ha sempre declinato l’invito.

La vamp ha poi parlato di Gemma e proprio sulla Galgani ha sparato a zero, esattamente come fa in trasmissione e senza peli sulla lingua, ha asserito: “Tra me e lei è tutto vero. Io la detesto! Intanto la trovo finta. È costruita. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale“. Tina ha poi voluto rispondere a tutti coloro che la accusano di essere gelosa della Galgani e ancora una volta non le ha di certo mandate a dire.

“Non c’è competizione. Ma secondo te io posso vivere Gemma come una mia antagonista? Non c’è nulla di lei che io posso invidiare. E’ sola abbandonata e depressa, elemosina affetto a destra e manca… Non mi toglie niente nessuno, io ho lo spazio che merito e che ho avuto sempre. Io ho il mio ruolo da 20 anni e resto sempre unica. Io detesto il suo carattere…forse è il contrario è lei gelosa di me“, ha dichiarato la Cipollari.

Insomma, la guerra continua tra Gemma e Tina non accenna a placarsi e forse non si placherà mai. L’opinionista ha reputato la dama torinese sola, depressa e abbandonata. Indubbiamente si tratta di esternazioni forti che con ogni probabilità porteranno la Galgani ad avere una reazione. Non resta che attendere eventuali sviluppi.