U&D, Tina Cipollari testimonial di un evento benefico per i bimbi del Santobono: "Un cuore grande!"

Tina Cipollari abbandona per un attimo i panni dell’agguerrita opinionista di “Uomini e Donne” per entrare in quelli di testimonial per un evento che aiuterà i bambini della struttura ospedaliera pediatrica Santobono Pausilipon di Napoli ad allietare le prossime festività natalizie.

L’evento è in programma per il 16 dicembre e, chiunque abbia l’occasione, potrà regalare giocattoli ai bimbi ricoverati, come la stessa Tina spiega in un’Instagram Story sul suo profilo: “Ciao a tutti, buongiorno. Io oggi regalo Frozen per i bambini del Santobono, mi raccomando anche voi venite qui, portate questi giocattoli e Gianluca (il ragazzo con lei nel video e promotore di questa iniziativa, n.d.r.) li regalerà a tutti i bambini. Mi raccomando non mancate! Basta un piccolo gesto per rendere felici questi bambini“.

Uomini e Donne, Tina Cipollari testimonial di un evento benefico per i bimbi del Santobono

Un’iniziativa che farà felici tutti quei bimbi che non potranno tornare nelle loro case per festeggiare il Natale e allora, grazie all’impegno di molte persone, riusciranno comunque a trascorrerlo con la spensieratezza che è un diritto a quell’età. Gianluca, titolare del salone “Venere Parrucchieri” a Napoli che si occuperà della raccolta dei giochi, di fianco alla Cipollari afferma con entusiasmo nel video: “Ci vuole un cuore grande, per un gesto molto grande!” e ringrazia Tina con tutto il cuore: “Perché insieme possiamo aiutare i bambini che non stanno vivendo un momento molto facile“.

Un’immagine della Cipollari molto lontana da quella che siamo abituati a vedere durante la trasmissione di “Uomini e Donne”, quando spesso e volentieri non risparmia nessuno da critiche e invettive. Soprattutto Gemma Galgani che, come ben sanno i fan del programma, è la sua “vittima” prediletta e i loro siparietti rimarranno nella storia del dating show di Maria De Filippi.

Insomma, sembra proprio che la missione di Tina per il prossimo Natale sia quella si regalare un sorriso ai bambini ricoverati nella struttura del Santobono, un gesto davvero nobile che sarà accolto con entusiasmo dai fan della Cipollari.