U&D, Tina Cipollari: svelato il suo stipendio mensile

Si può dire che Uomini e Donne esiste ancora anche grazie a lei, al suo temperamento mai pacato, al suo carattere schietto, per molti simpatico ma sono tanti a ritenere che la donna non abbia un carattere molto facile. Parliamo dell’opinionista più amata di sempre nel mondo del dating show di Maria de Filippi, Tina Cipollari. Come potrebbe Maria rinunciare a Tina? D’altronde è anche grazie a lei che gli indici di ascolto del programma sono sempre al top.

Le infinite e mirabolanti litigate con Gemma Galgani, gli insulti, le discussioni, gli abbandoni di studio improvvisi, le movenze, insomma tutto questo è Tina Cipollari, da molti nominata anche la “Vamp” per il suo carattere prorompente.

Tina Cipollari, svelato il suo stipendio mensile: è da capogiro

La Cipollari ormai ricopre il ruolo di Opinionista da tanti anni e non ha mai dato cenno di voler cambiare programma. La donna infatti si trova bene nello show, ha un ottimo rapporto con la padrona di casa, ma secondo molti, anche il trattamento economico non dovrebbe essere per niente male. Dopo tanto tempo sembra che quest’ultima curiosità, riguardante quindi il suo stipendio, sia stata finalmente soddisfatta nei tanti fan.

Stando a quanto riportato da ‘Contocorrenteonline.it‘, pare che la Cipollari percepisca un cachet di tutto rispetto, in grado di far stropicciare gli occhi a tantissimi curiosi. Il sito infatti afferma che lo stipendio della Cipollari non è esattamente fisso, ma varia da un minimo di 1000 euro fino a 2000 euro a puntata registrata.

Ora, considerando che Tina partecipare a non meno di 5 registrazioni al mese, è presumibilmente veritierio che lo stipendio della donna si aggiri sui 10 mila euro mensili. Insomma una cifra di tutto rispetto. Nulla da eccepire dal punto di vista economico quindi per la Vamp; ma dal punto di vista amoroso? Dopo la rottura sentimentale con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, la Cipollari ha deciso di riconcedersi una seconda possibilità, questa volta partendo da Alfredo.