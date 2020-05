U&D, Tina Cipollari spara a zero su Gemma Galgani: "E’ un rottame di donna"

Tina Cipollari è stata protagonista di un’intervista esclusiva al settimanale “Telepiù“, dove ha avuto modo di dare il proprio parere sul comportamento assunto da Gemma Galgani nel corso delle recenti puntate di “Uomini e Donne“. L’ex moglie di Kikò Nalli non ha usato mezzi termini per criticare la dama del trono over, criticandola per il modo in cui si sta comportando, con riferimento ai suoi settant’anni di età.

Queste le parole al riguardo della Cipollari, la quale ha affermato: “Quel rottame di donna con questa emergenza coronavirus mi ha fatto diventare ancora più spietata”. D’altronde, nel corso dell’intervista, la Cipollari ha precisato di voler dire il proprio pensiero senza alcun problema: “Dico quello che penso e zitta non ci sto”.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha anche parlato di Giovanna Abate, sottolineando di essersi ricreduta sulla sua persona rispetto a quando l’ha conosciuta. Sulla giovane tronista Tina ha espresso queste parole: “All’inizio lei non mi andava a genio, ora la vedo sempre un po’ capricciosa, però c’è da dire che non è mai banale”.

Al momento sembra che Giovanna Abate sia riuscita a far cambiare parere alla Cipollari, in attesa di nuovi colpi di scena. Inoltre l’intervistata è voluta anche ritornare sui motivi per i quali è arrabbiata con Gemma Galgani, facendo pesanti dichiarazioni: “E’ una mummia ridicola”.

La Cipollari si è scagliata contro l’ex di Giorgio Manetti, ricordando il suo carattere “lamentoso” in questi termini: “Ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa, lei può amare ma senza fare la showgirl ventenne”. Infine si è concentrata sul rapporto con Maria De Filippi, con la quale si capisce con un solo gesto: “A seconda del tono di voce con il quale pronuncia il mio nome, capisco cosa pensa”.