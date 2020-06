U&D, Tina Cipollari si concede una vacanza al mare dopo le polemiche con Gemma

Tina Cipollari è una delle vip maggiormente presenti sui social e che si distingue per il maggior seguito. Conta sulla sua pagina di Instagram circa 1,1 milioni di followers, che tiene aggiornati mettendoli al corrente della propria vita. L’ex consorte di Kikò Nalli, nelle scorse settimane, precisamente nel giorno della festa della mamma, aveva postato una foto che racchiudeva il suo legame speciale con i figli.

Inoltre l’opinionista di “Uomini e Donne”, nella giornata di giovedì 4 giugno, ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale la si vede intenta a concedersi il primo bagno a mare per inaugurare una stagione estiva differente dalle altre. Si è trattato anche del modo migliore per concedersi un periodo di relax dopo le continue discussioni in trasmissione con Gemma Galgani.

Fin dall’inizio della storia creatasi tra Gemma Galgani e Sirius, la Cipollari si è dimostrata piuttosto contrariata, facendo leva sull’eccessiva differenza di età che non renderebbe credibile una simile storia. In diverse occasioni l’ex tronista del programma di Maria De Filippi si è detta stanca dei continui scontri con la dama torinese, che le hanno fatto perdere il controllo della situazione.

Si tratta del motivo per il quale l’opinionista avrebbe deciso a giusta causa di prendersi dei giorni di distacco dalla trasmissione della Mediaset e dedicarsi alla sua passione per il mare. Tina Cipollari ha voluto cambiare aria, stanca di ritornare nello studio per trattare il solito argomento senza trovare una via d’uscita.

Del suo stesso parere sembra essere il collega Gianni Sperti, che si è detto critico sulle scelte di Gemma, in quanto la Galgani avrebbe fatto degli errori sul rapporto con Nicola Vivarelli. Si sono creati due schieramenti e, con il passare delle puntate, ci sarà la possibilità di scoprire chi avrà avuto il giusto pensiero: intanto Tina Cipollari inaugura l’avvicinarsi dell’estate con una vacanza al mare.