U&D, Tina Cipollari prende in giro la Galgani anche fuori dal programma. Un post su Instagram infiamma il web

Il filo rosso che lega le edizioni del trono over, puntata dopo puntata, sembra essere l’eterna guerra – senza esclusioni di colpi – tra la storica opinionista di “Uomini e Donne“, Tina Cipollari e l’altrettanta storica dama del programma, Gemma Galgani. Gli atteggiamenti che la Galgani ha assunto negli ultimi tempi sembrano urtare non poco i nervi della Cipollari, totalmente in disaccordo con il modo di vivere e pensare di Gemma.

Ultimamente, però, sembra che la cosa sia sfuggita di mano a Tina, tanto che anche fuori dal programma continua la sua lotta contro la Galgani. Negli ultimi giorni è comparso un post sulla pagina ufficiale di Instagram della Cipollari che ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web, tanto da tacciare ancora Tina di bullismo contro Gemma.

Il post su Instagram di Tina Cipollari

Nell’inquietante immagine postata da Tina si vede una dentiera abbandonata a se stessa, in mezzo all’erba, con la scritta: “Notizia dell’ultima ora!!! Gemma Galgani ha perso i suoi denti“, e già questo sarebbe abbastanza per far pensare ad una presa in giro dai toni non certo leggeri. Invece no! Tina non si ferma qui e sotto all’immagine conclude la sua “burla“, scrivendo: “La dama dichiara: compenso in natura chi ha trovato la mia dentiera“.

I commenti degli utenti non si fanno attendere e in molti tirano in ballo la parola “bullismo“, dichiarando che questi atteggiamenti dell’opinionista sono esageratamente denigratori verso la dama di Torino: “Voglio capire i meccanismi della tv… Voglio capire che il pettegolezzo possa attirare pubblico… Ma il messaggio che arriva a chi segue da casa con tutto questo accanimento su Gemma con atti di bullismo non è dei migliori!”, “È ancora di più mi meraviglio com’è esistano persone che ridono a queste cretinate….” e ancora: “Invecchierà pure tu un po’ di rispetto per le persone più grandi di te, o è solo scena ,il messaggio che arriva a casa non è proprio carino”.

Staremo a vedere se la questione arriverà anche negli studi del programma o se la Galgani deciderà di rispondere via social, al momento non è ancora arrivata alcuna risposta.