U&D, Tina Cipollari nuovamente attaccata da Rossella Intellicato: “Sembrava la versione femminile del Gabibbo”

Tina Cipollari è stata, assieme all’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, una degli invitati alla festa della tronista Teressa Langella che, come ben sappiamo, dopo aver scelto il bel Andrea Dal Corso si è sentita rispondere indirettamente un bel “no“. La vamp di Viterbo non ha perso occasione per puntare il dito contro la sua acerrima nemica Gemma Galgani e, dopo la messa in onda della puntata, sul suo profilo Instagram aveva scritto “La mummia porta iella!”.

A tal proposito è voluta intervenire nuovamente l’ex tronista Rossella Intellicato che, senza tanti preamboli, si è letteralmente scagliata contro l’opinionista asserendo: “Tina sembrava la versione femminile del Gabibbo, vestita di blu elettrico. Orrenda! Hai sessant’anni, o forse anche di più, visto che te li porti male“. Non è infatti la prima volta che Rossella attacca duramente Tina Cipollari ma questa non dovrebbe essere una novità dal momento che le due non hanno mai avuto un buon rapporto.

Qualche settimana fa, l’ex tronista aveva addirittura dato della “cafona” a Tina mentre quest’ultima stava litigando, come sempre, con la sua nemica Gemma Galgani puntando il dito anche contro la redazione e la stessa Maria De Filippi che continuano a permettere comportamenti simili all’interno di una trasmissione seguitissima e dove ci sono principalmente persone educate.

Tina dal canto suo continua ad inveire contro la dama di Torino e la sua storia con Rocco Fredella che, secondo la vamp di Viterbo e non solo, sarebbe solamente un pretesto per rimanere in trasmissione ed avere visibilità. Per quanto riguarda invece le accuse mosse contro di lei da Rossella Intellicato, Tina non ha minimamente risposto alle provocazioni ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.

Intanto, la Cipollari, si gode la sua storia d’amore con lo chef Vincenzo Ferrara e le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele tanto da parlare addirittura di nozze imminenti. Non ci resta dunque che attendere novità in merito ma soprattutto vedere se Tina dirà la sua contro l’ex tronista e le sue accuse.