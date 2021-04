U&D, Tina Cipollari e l’attacco a Gemma Galgani senza precedenti: "Priva di dignità, ho creato un mostro"

L’acredine tra Tina Cipollari e Gemma Galgani tiene banco ormai da anni a “Uomini e Donne” dividendo il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Ora l’opinionista più famosa della tv ha speso parole molto dure nei confronti della dama del trono over durante un’intervista rilasciata sul settimanale “Nuovo TV“.

La Cipollari confessa di “aver creato un mostro” e chiedendo scusa per questo, precisando che quando la Galgani è approdata davanti alle telecamere di Canale 5 era un personaggio del tutto anonimo che rimaneva sempre in disparte rispetto alle varie dinamiche del programma.

Il duro attacco di Tina Cipollari

Solo con l’arrivo di Giorgio Manetti le cose sono cambiate per lei, non solo a livello di popolarità ma anche grazie ad una trasformazione di look che l’ha completamente trasformata: “Deve a lui la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda”.

In poche parole Tina dichiara che Gemma “è una nullità” e che non ha nessun tipo di talento, ribadendo ancora una volta che è solo grazie a lei e al gabbiano fiorentino se è riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico su di sé: “È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”, facendo riferimento a Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore che iniziò una conoscenza con lei durante il periodo di lockdown tramite una chat e usando proprio il nickname “Sirius“.

La Cipollari mette anche in dubbio il fatto che Gemma cerchi davvero la sua anima gemella, infatti pensa che la sua presenza nel programma ormai sia solo un pretesto per avere un ritorno di immagine e godersi la sua popolarità. Infine dichiara che tra loro due non potrà mai esserci un’amicizia, Gemma – secondo Tina – elemosina i sentimenti e si sente una ragazzina, ma dovrebbe ricordarsi la sua età e cercare storie adatte a lei. Il destino della Galgani – sentenzia la Cipollari spietatamente – sarà quello di rimanere da sola una volta che calerà il sipario su di lei.