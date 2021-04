U&D, Tina Cipollari e il rapporto con Maria De Filippi: "Devo tutto solo a quel due di picche"

Tina Cipollari è ormai diventata il volto simbolo di “Uomini e Donne“, il programma che l’ha resa famosa e che è diventato per lei una seconda famiglia. Proprio così lo descrive in un’intervista su “Nuovo“, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, dove racconta gli inizi nel programma e il rapporto che ha con Maria De Filippi nella vita privata.

Tina, insieme a Claudia Montanarini, è stata la prima tronista a sedersi sulla sedia rossa e proprio da lì ha inizio per lei una nuova carriera che è nata da un’intuizione della padrona di casa: “Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate” .

Il due di picche che cambiò la vita di Tina Cipollari

Questa sua fortunata carriera nasce da un due di picche che la Cipollari ricevette da Roberto Maltoni. Era l’anno 2000 quando Tina non fu la sua scelta e a tal proposito ricorda: “Pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone” proprio così, perché la De Filippi le chiese di salire sul trono e da lì ebbe inizio tutto.

Tra lei e Maria De Filippi c’è profonda stima e anche nella vita di tutti i giorni il loro rapporto è identico a quello che si vede davanti alle telecamere: “Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”. Una lunga storia d’amore quindi, che si è interrotta solo per un breve periodo quando la Cipollari si allontanò dal programma per partecipare ad altre trasmissioni quali “Il Ristorante” e l’adventure game “Pechino Express“. La sua assenza si fece sentire, come si fa sentire anche ora e sta preoccupando i fan che si stanno chiedendo come mai la bionda vamp non si sia presentata nelle ultime registrazioni. Al momento non si sa nulla a riguardo e si spera di rivederla presto al suo solito posto.