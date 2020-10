U&D, Tina Cipollari e Giorgio Manetti di nuovo insieme: l’incontro a Firenze

Un incontro inaspettato, quello tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti. La bionda opinionista di “Uomini e Donne” trascorre molto tempo a Firenze, la città dove il suo compagno Vincenzo Ferrara gestisce il ristorante “Osteria del Porcellino”, e in una delle tante passeggiate in centro ha incontrato Giorgio Manetti.

Era da tempo che i due non si vedevano e ora le foto pubblicate sul settimanale “Nuovo” testimoniano questa reunion. L’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi stava passeggiando con Caterina, la sua compagna con la quale convive ormai da tempo e anche la Cipollari era assieme a Ferrara. Le due coppie si sono calorosamente salutate, così come mostrano le immagini catturate prontamente dai paparazzi della rivista.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si incontrano di nuovo

Tina non ha mai nascosto la simpatia per Manetti. Il gabbiano fiorentino recentemente ha commentato il comportamento in trasmissione della sua ex fiamma, Gemma Galgani, precisando che la dama torinese è interessata a rimanere davanti alle telecamere e non a cercare l’amore, allineandosi perfettamente con il pensiero della Cipollari. Quindi la sintonia di vedute tra i due continua anche fuori dal dating show di Canale 5.

Tempo indietro, quando la Cipollari era stata avvistata più volte nel capoluogo toscano, si erano sollevati dubbi su una loro frequentazione. Dubbi che aveva anche portato in trasmissione la Galgani, ma che non hanno mai trovato conferma e ora questo incontro testimonia che ciò che li lega è una bella amicizia.

Intanto Giorgio Manetti ha terminato le riprese di un cortometraggio intitolato “A Killer for a Friend” insieme al regista Domenico Costanzo e all’amico co-produttore Marco Becagli: “Abbiamo scritto e girato in lingua inglese e stiamo aspettando la versione con i sottotitoli. L’idea è quella di inviarlo all’estero, farlo partecipare ai concorsi internazionali“, ha dichiarato Manetti.