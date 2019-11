U&D, Tina Cipollari diventa influencer: i suoi consigli per dimagrire più velocemente

Tutti coloro che seguono il trono over di “Uomini e Donne” sanno bene che la bionda opinionista Tina Cipollari è determinata a perdere peso entro le festività natalizie e, seguendo una dieta sana e equilibrata, ha già perso molti chili. Nelle ultime puntate andate in onda, però, l’esito della bilancia non è stato confortante, infatti Tina non ha perso nulla rispetto alla pesata precedente, ma la nutrizionista l’ha tranquillizzata dicendole che è del tutto normale.

La Cipollari però è rimasta molto delusa e ha deciso di prendere la rincorsa e lanciarsi in una nuova esperienza che potrebbe essere la soluzione a tutti i suoi problemi di peso. In pratica, sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di followers, la bella opinionista ha iniziato a sponsorizzare alcuni prodotti dimagranti, già ampiamente pubblicizzati da altri volti noti, diventando a tutti gli effetti un’influencer.

Uomini e Donne, Tina Cipollari diventa influencer

Ecco che, come tutte le influencer che si rispettino, Tina ha mostrato i prodotti dell’ormai famosa linea Fitvia che ha invaso le stories di chiunque abbia un buon seguito sull’affollato social e abbia una certa notorietà. Munita anche di codice sconto per i suoi followers “ioesco“, la Cipollari ha osannato i vari thè e infusi che promettono di accelerare il metabolismo, definendoli “miracolosi“.

La vediamo, quindi, intenta a prepararsi una bevanda da gustare durante il giorno con la sua immancabile ironia: “Ora vi faccio vedere anche come si beve“, scherza divertita la Cipollari. I risultati si iniziano a vedere e Tina sembra essere più snella, infatti nelle ultime puntate del trono over ha indossato abiti più avvolgenti rispetto ai camicioni scelti nelle precedenti registrazioni.

Tempo indietro, sul settimanale del programma Uomini e Donne, aveva rivelato il suo regime alimentare: “Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione”, insomma vedremo se avrà la costanza e la determinazione di continuare la dieta e tornare in forma come un tempo: i presupposti ci sono tutti!