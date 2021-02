U&D, Tina Cipollari attacca e insulta Gemma: "Sembri la nonna di Cicciolina"

Sono trascorsi dieci anni da quando la tronista Gemma Galgani ha varcato la porta del noto dating show “Uomini e Donne” alla ricerca del suo cavaliere perfetto. Certo, non si può di certo dire che la Galgani abbia un carattere semplice; in questi dieci anni si sono infatti succeduti tutta una serie di storie e cavalieri, ma mai nessuno ha saputo realmente rubare il cuore della dama torinese.

Con fare estroso e allegro Gemma continua quindi la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, ma c’è qualcuno che, nonostante il tempo passato, proprio non riesce a digerire i modi di fare della dama, parliamo infatti di Tina Cipollari.

Una presenza indiscussa e duratura nel programma, Tina col tempo ha saputo costruire il suo personaggio nel migliore dei modi; apprezzata da molti per i suoi modi schietti e sinceri di approcciarsi con chiunque, ma contro Gemma la donna non nega di avere particolarmente il dente avvelenato in quanto, secondo la Cipollari, la dama continua imperterrita a non voler fare i conti con la sua età.

La lite tra Gemma e Tina

A più riprese la vamp ha sottolineato che da poco tempo Gemma ha spento infatti le 72 candeline e che si suoi comportamenti non rispecchiano per niente la sua età, cadendo quindi nel ridicolo. Ecco quindi che partono litigi e incomprensioni tra lei due.

Gemma però sembra non curarsi troppo dell’opinione di Tina, tanto che di recente la donna si è presentata in programma con un abito tutto a tema floreale ed una corona di fiori che le adornava la capigliatura. La Cipollari non ha potuto fare a meno di far notare al pubblico il suo abbigliamento fuori luogo, affermando: “Facciamo un saluto alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiati della sua presenza…“.

La Galgani, per nulla turbata, risponde alla dichiarazione di Tina con un sorriso ed aggiunge: “Il cerchietto è di moda… mi sta bene no?“, a quel punto lo scontro tra le due divampa, come sempre, e nasce quindi la lite. Molto probabilmente non ci sarà mai un reale chiarimento tra le due.